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Сегодня, 10:16

Российский боксер Коробов завершил карьеру

Алина Савинова
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Российский боксер Матвей Коробов сообщил, что принял решение о завершении спортивной карьеры.

«Карьерой и доволен, и нет. Все могло сложиться лучше по объективным и субъективным причинам. Было много внешних факторов, которые сложились не в мою пользу. Но в целом я доволен, оставил определенный след. Я всегда стремился к вершине, сейчас стремлюсь к ней уже как тренер. Буду стараться реализовать себя как тренер. Есть несколько человек, в том числе талантливых детей, которых я сейчас тренирую», — приводит ТАСС слова боксера.

40-летний Коробов является двукратным чемпионом мира (2005, 2007), обладателем Кубка мира 2005 года, победителем чемпионата Европы (2006) и четырехкратным чемпионом России.

Источник: https://tass.ru/sport/17719973
Бокс
Матвей Коробов
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