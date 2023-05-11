Российский боксер Коробов завершил карьеру

Российский боксер Матвей Коробов сообщил, что принял решение о завершении спортивной карьеры.

«Карьерой и доволен, и нет. Все могло сложиться лучше по объективным и субъективным причинам. Было много внешних факторов, которые сложились не в мою пользу. Но в целом я доволен, оставил определенный след. Я всегда стремился к вершине, сейчас стремлюсь к ней уже как тренер. Буду стараться реализовать себя как тренер. Есть несколько человек, в том числе талантливых детей, которых я сейчас тренирую», — приводит ТАСС слова боксера.

40-летний Коробов является двукратным чемпионом мира (2005, 2007), обладателем Кубка мира 2005 года, победителем чемпионата Европы (2006) и четырехкратным чемпионом России.