Дрозд: «Перенос противостояния с Бетербиевым способен сыграть на руку Смиту»

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд считает, что перенос поединка между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом может плохо сказаться на российском боксере.

Вчера стало известно, что поединок спортсменов перенесен из-за болезни россиянина.

«Потенциально перенос противостояния способен сыграть на руку Смиту, учитывая возраст Бетербиева. Любая оттяжка — всегда плохо для любого боксера. Мы все понимаем, что Артуру уже не 20 лет и на пользу ему это в любом случае не пойдет. Но здоровье превыше всего, и выбирать не приходится. Повторюсь, речь идет о нетипичной для бокса проблеме. Я с таким не сталкивался никогда и не помню подобного. Как правило, люди ломают руки, повреждают плечи. А тут — зубы», — заявил Дрозд RT.

Поединок был запланирован на 19 августа, бой должен был пройти в Квебеке.

На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Смиту 33 года, в его активе 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение.

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (23-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Смит в прошлом бою одолел Матье Бодерлика (21-2) нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Смит имеет лишь одно поражение от абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2).