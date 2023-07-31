Тищенко: «Перенос боя с Бетербиевым — небольшая фора для Смита»

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко высказался о переносе поединка между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом за титул чемпиона в полутяжелой весовой категории.

Ранее Бетербиев сообщил, что врачи рекомендовали ему перенести бой после операции на зубе.

«На мой взгляд, вынужденный перенос — небольшая фора для Смита, — цитирует RT Тищенко. — Это не должно сыграть значительной роли, когда бы бой ни состоялся. Преимущество Бетербиева в классе слишком велико. Уверен, он достаточно легко справится с оппонентом. Другое дело, что гипотетический бой за звание абсолютного чемпиона планеты с Дмитрием Биволом сдвигается еще сильнее, если он вообще планируется. Поэтому всегда необходимо следить за своим здоровьем и обращаться к профессиональным врачам, чтобы они делали все хорошо. Мы прекрасно понимаем, что в нашем виде, где постоянно бьют по лицу, инфекции челюсти мешают сильно. Но так же можно сказать и про любой профессиональный спорт. Тяжело переносить серьезные нагрузки, когда в организме идет воспалительный процесс».

Бой Бетербиева и Смита должен был пройти 19 августа в Квебеке (Канада).