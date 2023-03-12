0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:59

Губерниев — о победе Тима Цзю: «Можно порадоваться за Австралию. Мы тут причем?»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Тима Цзю над Тони Харрисоном.

Австралиец с русскими корнями нокаутировал американца в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO.

«Он за кого бьется? За Австралию. Можно порадоваться за эту страну и за младшего Цзю. Мы тут причем? Бьется — молодец!» — сказал Губерниев «СЭ».

Следующий бой Цзю должен провести против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло.

Бокс
Дмитрий Губерниев
Тим Цзю
11
Обсудить
Читайте также
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев: видеообзор боя UFC 280
Ян — О'Мэлли: видеообзор боя UFC 280
Оздемир — Крылов: видеообзор боя UFC 280
Нурмагомедов — Омаргаджиев: видеообзор боя UFC 280
Олейник — Латифи: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Борщев — Дэвис: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цзю — о победе сына: «Можно выдохнуть со звуком «ухх!». Пусть станет абсолютным чемпионом»

Тим Цзю: «Сегодня на ринге я доказал, что я лучший»