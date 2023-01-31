Каллум Смит: «Бетербиев — очень умный панчер, но он не непобедим»

Обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит (29-1) считает, что ему под силу одолеть чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0).

«Я выполнил свою часть работы. Я стал обязательным претендентом, поэтому могу сидеть и ждать боя с Бетербиевым за три пояса, — сказал Смит Sky Sports. — У него (Бетербиева. — Прим. «СЭ») европейский стиль: он оказывает давление, но не просто бездумно мчится вперед. Он очень умный панчер.

Ему несколько раз причиняли боль, и он дважды был потрясен. Он не непобедим. Я видел, как другие бойцы потрясали его, и я абсолютно уверен, что мне это под силу. Сейчас я на пике своей карьеры, и настало время нанести ему первое поражение».

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.