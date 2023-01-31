Тим Цзю раскрыл план на бой с Харрисоном

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) заявил, что его задача — затащить Тони Харрисона (29-3) в «глубокие воды».

«Тони — один из лучших, с кем я когда-либо дрался, — сказал Цзю FightHype. — Не забывайте, что именно он побил Чарло. Это хороший шаг в моей карьере. Я с нетерпением жду этого боя. Мою защиту часто недооценивают. Харрисон будет шокирован увиденным. Я ведь не просто так выкладываюсь в зале в режиме нон-стоп. Знаю, что Тони уже практически в лимите веса, он настоящий профессионал. План на бой простой — затащить его в «глубокие воды», а затем пустить на дно. Не давать спуску, не давать возможности перевести дыхание. Лишить его воздуха и потопить. Все очень просто».

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.