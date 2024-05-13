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Сегодня, 17:15

Лучшие игроки РПЛ: Глушенков — новый лидер рейтинга, Тюкавин — второй

Представлен рейтинг лучших игроков РПЛ после 28-го тура
Гоша Чернов
Корреспондент
Максим Глушенков, Константин Тюкавин.
Фото «СЭ»
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Сильнейшие футболисты лиги по оценкам «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч — сейчас он составляет минимум 19 матчей.

По итогам 28 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Максим Глушенков («Локомотив») — 6,37 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Продолжает наращивать ассистентскую статистику: в матче с «Оренбургом» сделал 14-ю и 15-ю голевые передачи. Находится в феноменальной форме и справедливо вышел на первое место в рейтинге «СЭ».

2. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,34

Как и Глушенков, проводит выдающийся сезон. В матче с «Балтикой» открыл счет и сделал результативный пас на победный гол Нгамале, позволивший «Динамо» выйти в лидеры РПЛ.

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3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,32

Как и весь «Краснодар», провел посредственный матч со «Спартаком» и потерял место на вершине нашего рейтинга.

4. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,30

В матче со «Спартаком» пробил по воротам четыре раза, но забить не сумел, поэтому вылетел из топ-3 чарта.

5. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,27

Колумбиец довольно долго лидировал, но весной заметно сдал, поэтому все сильнее отдаляется от первой строчки. Все еще лучший бомбардир РПЛ не забивает уже пять туров подряд.

6. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,22

Капитан «Зенита» — один из нескольких футболистов команды, к которым претензий меньше всего.

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7. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,21

В матче с «Зенитом» был заметен и активен, часто лез в обводку, помогал армейцам в обороне, зарабатывал фолы.

8. Вендел («Зенит») — 6,20

Мог одним ударом кардинально поменять ход чемпионской гонки, но попал в Облякова после обреза армейцев у своих ворот.

9. Клаудиньо («Зенит») — 6,16

Старался что-то придумать в матче с ЦСКА, но все равно не преуспел.

10. Бителло («Динамо») — 6,12

Вышел на замену в середине второго тайма матча с «Балтикой» и помог бело-голубым одержать важнейшую победу.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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