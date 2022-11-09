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Сегодня, 16:35

Названы 10 величайших непобежденных боксеров в истории

Давид Хачатрян
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Британское спортивное издание talkSPORT составило рейтинг лучших непобежденных боксеров в истории. При этом в список вошли бойцы, которые до сих пор выступают и в будущем могут потерпеть поражение. Полный список представлен ниже.

10. Александр Усик* (20-0)
9. Свен Оттке (34-0)
8. Тайсон Фьюри* (32-0-1)
7. Теренс Кроуфорд* (38-0)
6. Андре Уорд (32-0)
5. Джо Кальзаге (46-0)
4. Джимми Бэрри (59-0-10)
3. Рокки Марчиано (49-0)
2. Рикардо Лопес (51-0-1)
1. Флойд Мейвезер (50-0)

* бойцы, которые до сих пор выступают.

Мейвезер завершил карьеру профессионального боксера в 2017 году, когда победил Конора Макгрегора на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США. Ирландец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

Бокс
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