Названы 10 величайших непобежденных боксеров в истории

Британское спортивное издание talkSPORT составило рейтинг лучших непобежденных боксеров в истории. При этом в список вошли бойцы, которые до сих пор выступают и в будущем могут потерпеть поражение. Полный список представлен ниже.

10. Александр Усик* (20-0)

9. Свен Оттке (34-0)

8. Тайсон Фьюри* (32-0-1)

7. Теренс Кроуфорд* (38-0)

6. Андре Уорд (32-0)

5. Джо Кальзаге (46-0)

4. Джимми Бэрри (59-0-10)

3. Рокки Марчиано (49-0)

2. Рикардо Лопес (51-0-1)

1. Флойд Мейвезер (50-0)

* бойцы, которые до сих пор выступают.

Мейвезер завершил карьеру профессионального боксера в 2017 году, когда победил Конора Макгрегора на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США. Ирландец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.