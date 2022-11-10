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Профессиональный

10 ноября, 00:11

Валуев назвал странным решение WBC об исключении из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший российский боксер Николай Валуев прокомментировал решение всемирного боксерского совета (WBC) исключить из своих рейтингов спортсменов из России и Белоруссии. Это решение было принято на конгрессе WBC в мексиканском Акапулько.

«Это странное решение, не ожидал от профессиональных организаций того, что они будут смешивать спорт с политикой, но, к сожалению, это происходит все чаще. Для WBC это еще и чревато финансовыми потерями. Это всё равно что рубить сук, на котором сидишь. Профессиональный бокс лишается интересных поединков, а организация — доходов. Сегодня адекватности в мире крайне мало, но меньше всего я ожидал проявления политической ангажированности от профессиональных спортивных лиг. Какой выход из этой ситуации для наших боксеров? Они просто перейдут в соревнования по эгидой других организаций», — цитируют «Известия» Валуева.

Источник: https://iz.ru/1423107/dmitrii-garin/suleimanovo-reshenie-wbc-usililo-izoliatciiu-rossiiskikh-bokserov
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