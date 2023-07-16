Олимпийский чемпион Энди Крус дебютировал с победы на профессиональном ринге

27-летний кубинец Энди Крус (1-0) победил мексиканца Хуана Карлоса Бургоса (35-8) единогласным решением судей (100-90, 100-90, 98-92), завоевав вакантный титул IBF International в легком весе. Бой состоялся 15 июля в Детройте, США. Это был первый бой кубинца на профессиональном ринге.

Крус выиграл Олимпийские игры в 2020 году. Также он является трехкратным чемпионом мира среди любителей, дважды он брал золото на Панамериканских играх. Он выиграл 140 боев по любителям и проиграл лишь девять.