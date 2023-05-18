Оскар Де Ла Хойя: «Поражение от Бивола выбило Альвареса из колеи»

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) прошел свой пик.

«Канело на спаде, особенно после поражения от Бивола, потому что поражение сильно выбивает из колеи, — сказал Де Ла Хойя в интервью K.O. Artist Sports. — Его выступление с Райдером подтвердило мой ход мыслей. Это подтвердило тот факт, что Канело — старый 33-летний боксер.

Его организм устал. Он начал выступать в 15 лет. Язык его тела был не таким, как прежде, и Канело должен был нанести ему [Райдеру] шквал ударов и нокаутировать. Бой на ринге 18 x 18 — это было его преимущество. Он не мог нормально передвигаться. Его ноги были медленными. Это признаки того, что боец замедляется, что его организм устал. В этом нет ничего плохого. Так проходит жизнь».

Дмитрий Бивол (21-0) победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.