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Сегодня, 11:49

Отец Фьюри назвал Усика перекаченным средневесом и обвинил в трусости

Давид Хачатрян

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0), уверен, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) избегает боя с его сыном.

«Если для того чтобы забрать оставшиеся титулы, нам придется гоняться за этим перекаченным средневесом, мы это сделаем, — сказал Фьюри в интервью talkSPORT. — Тайсон будет преследовать эти пояса. Он будет бить безжалостно. Они получат [соперники] от него так, как никогда раньше не получали.

Усик собирается подраться с Канело, чтобы избежать столкновения с Тайсоном Фьюри. Усик хочет заработать как можно больше денег, прежде чем встретится с «Цыганским королем». Он знает, что [свободных] поясов больше нет. Он может несколько раз подраться с Канело, а затем сразиться с Тайсоном за еще большие деньги".

Усик победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Таким образом, Усик защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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