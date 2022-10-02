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Сегодня, 00:10

РЕН ТВ покажет бой Исмаилова против серба Илича

Иван Торопцев
Корреспондент
Магомед Исмаилов.
Фото Зураб Джавахадзе/&quot;Известия&quot;

Российский боец Магомед Исмаилов проведет бой против серба Александра Илича на турнире промоушена PRAVDA.

Поединок по правилам бокса станет главным событием вечера. В рамках турнира также состоятся следующие бои: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лейн против Влада Туйнова.

Исмаилов провел первый бой по правилам бокса 26 февраля против нигерийца Оланреваджу Дуродолы в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Поединок Исмаилова и Илича в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ. Турнир состоится 7 октября.

Магомед Исмаилов
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