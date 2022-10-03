Менеджер Усика: «Мы будем готовы к бою с Фьюри на 100 процентов»

Усик планирует провести бой за объединение поясов в супертяжелом весе в 2023 году

Менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) Эгис Климас заявил, что Усик планирует провести бой за объединение поясов в супертяжелом весе в 2023 году.

«Надеюсь, все будет в порядке и мы увидим этот бой [с Фьюри], — сказал Климас в интервью talkSPORT. — Я слышал, что Фьюри хочет провести бой 3 декабря, с чем у нас нет никаких проблем. С другой стороны, это бокс, здесь ломаются руки, ноги, так что трудно предсказать, что будет дальше. Мы будем готовы на 100 процентов, поэтому, если бой не состоится, вините не нашу команду».

Усик победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Таким образом, Усик защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.