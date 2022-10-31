Последний золотой чемпион WBA против боксера Оскара Де Ла Хойи: Урванов и Альварадо проведут бой в России

Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, который пройдет 19 ноября в Екатеринбурге, получил со-главное событие. Последний золотой чемпион WBA во втором полулегком весе Марк Урванов (21-3) и экс-чемпион мира WBA Рене Альварадо (32-12) проведут рейтинговый бой на арене Академии единоборств РМК.

Урванов продолжает набирать ход после сумасшедшего отборочного боя против Анхеля Родригеза: раздельным решением судей российский боксер неожиданно для многих проиграл и откатился в мировых рейтингах. В июле Урванов закрыл неудачу трудовой победой над набирающим обороты Дмитрием Хасиевым, дважды по ходу боя отправив его в нокаут.

Альварадо — настоящий топ мирового бокса, в 2019 году он завоевал титул регулярного чемпиона WBA, а годом позже boxrec поставил его на первое место в мире среди всех боксеров дивизиона. Последние пять поединков никарагуанец провел под эгидой Golden Boy, именно здесь произошел его взлет в элиту, но и здесь же его черная полоса. Четыре последних боя Рене были титульными: два за титул чемпиона мира, еще два — за пояса континентального значения, но все они закончились поражениями.

Тем не менее Рене несет невероятную опасность для Урванова, и именно он выйдет на ринг в роли фаворита. Однако Урванов отдает себе отчет, что это чуть ли не последний шанс в карьере вновь начать титульную гонку за одним из заветных титулов чемпиона мира, и больше таких шансов от RCC он может и не получить.

Кто выйдет победителем из принципиального поединка, узнаем 19 ноября на главной арене столицы единоборств России.