Промоутер Цзю: «Тим скоро снова выйдет на ринг»

Промоутер временного чемпиона WBO в первом среднем весе Тима Цзю (23-0) Джордж Роуз отметил, что Цзю, несмотря на анонсированный бой между абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1) и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2), скоро вновь выйдет на ринг.

«[Цзю] хочет, чтобы ему уже назначили следующий бой, он хочет оставаться активным. Образ жизни неактивного боксера не для него. Так что скоро он снова выйдет на ринг, а затем снова вернется и продолжит драться с лучшими боксерами. Прелесть Тима Цзю в том, что вы можете увидеть его на ринге четыре раза в год. Он сосредоточен и готов к новым боям», — сказал Роуз ?в интервью Big Fight Weekend.

Цзю в прошлом бою нокаутировал Карлоса Окампо (34-2) в первом раунде и защитил временный титул WBO. Поединок состоялся 18 июня в Австралии.