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Сегодня, 12:07

Отец Фьюри оценил бой Тайсона с Нганну: «Это будет веселая ночка»

Давид Хачатрян
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), считает, что поединок его сына и экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) продаст много трансляций.

«Это замечательно. Хороший бизнес, хороший заработок и нас ждет веселая ночь, а это то, что нужно Тайсону. Это кроссовер-бой, и я думаю, что этот поединок соберет много зрителей. Что я думаю о подготовке к бою Нганну? Ничего. Невозможно имитировать его стиль. Несмотря на выставочные правила, на ринге схлестнутся два гиганта. Это будет веселая ночка», — сказал Фьюри изданию Free Bets Ireland.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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