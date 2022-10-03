Райан Гарсия призвал Джервонта Дэвиса подписать контракт на бой

Непобежденный 23-летний легковес, бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) обратился к регулярному чемпиону WBA в легком весе Джервонта Дэвису (27-0).

«Джервонта должен подписать контракт, — написал Гарсия в соцсетях. — Возможно, у него проблемы с поиском ручки. Реальность наступает. Это один из тех громких боев, о котором я мечтал с детства. Судьба встречается с реальностью».

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе.

Дэвис в прошлом бою нокаутировал Роландо Ромеро (14-1) в шестом раунде и тем самым в третий раз защитил титул регулярного чемпиона WBA. Бой прошел 28 мая в Нью-Йорке.