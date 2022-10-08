Василевский о победе Исмаилова: «Илич после Шлеменко надулся, а сейчас лопнул»

Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Александром Иличем на турнире Pravda.

«Илич показал на что он способен. Он не способен ни на что. Мага мог закончить раньше, если бы этого он хотел. Исмаилов хотел доказать самому себе, что он может боксировать всю дистанцию в высоком темпе. Это ему удалось — все раунды шел вперед, давил и прессинговал Илича. Для серба победой было просто выстоять. Это и была его установка, а так он не сделал ничего. Понял, что нет шансов, и не пытался. Илич ничего из себя не представляет, как боец. После победы над Шлеменко он надулся как мыльный пузырь, а сейчас лопнул», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

Исмаилов победил Илича единогласным решением судей в поединке по правилам бокса. Бойцы возглавили турнир PRAVDA, который проходил 7 октября в Москве.