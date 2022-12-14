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Сегодня, 12:06

Аванесян подаст протест на бой с Кроуфордом: «Эти твари хотели убить меня»

Аванесян подаст протест, так как уверен, что Кроуфорд жульничал с перчатками
Давид Хачатрян
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Российский боксер Давид Аванесян (29-4) уверен, что чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0) жульничал с перчатками.

«Они должны были остановить бой. До шестого раунда я вел по очкам со счетом 3-2, — приводит слова Аванесяна matchtv.ru. — Видел ли я состояние перчаток во время боя? Я был на адреналине, мне не до перчаток было. Они все обдумали заранее.

Эти твари хотели убить меня. Они у себя, что хотят, то и делают. Вот вам и «великий боксер». Они готовы на все ради победы. Придумали сами новые правила, не дали тренеру прикоснуться к перчаткам перед боем. У них там мафия, все схвачено. Теперь я понимаю, почему со Спенсем (у Кроуфорда) нет боя. С ним такое не прокатит.

То, что они сделали, — преступление. После боя меня обследовали, но у них везде все схвачено. Типа русский — досвидос. Приеду у нас проверюсь, но вроде не тошнит. Думаю, если бы что-то серьезное было, то почувствовал бы.

Я не первый день боксирую и боксировал с ребятами, которые бьют сильнее его. Он как кастетом бил, беспредел полный. Я, честно говоря, не ожидал. Мой менеджер готовит протест. Я разочаровался в профессиональном боксе».

Перед решающим 6-м раундом у Кроуфорда на перчатках разошлись швы. Комиссия разрешила американцу боксировать, не заменив перчатки на новые. После боя компания Everlast взяла на себя ответственность за порванные перчатки, заявив в соцсетях, что при производстве перчаток Кроуфорда использовалась «дефектная кожа».

Кроуфорд одолел Аванесяна нокаутом в 6-м раунде. Бой состоялся 10 декабря на The CHI Health Center Arena в Омаха, США.

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