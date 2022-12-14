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Сегодня, 11:30

Цзю назвал восстановление россиян и белорусов в рейтингах WBA торжеством здравого смысла

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение WBA восстановить российских и белорусских спортсменов в своих рейтингах.

«Называется, здравый смысл восторжествовал. Все правильно. Создался определенный прецедент, благодаря которому, надеюсь, и другие организации WBC, IBF, WBO примут аналогичное решение», — сказал Цзю «СЭ».

В заявлении отмечается, что любой боксер, который выскажется в поддержку специальной военной операции, будет немедленно удален из рейтингов.

Бокс
Костя Цзю
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