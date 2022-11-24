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24 ноября, 21:54

Альварес — про реванш с Биволом: «Победа над Дмитрием — мой приоритет сейчас»

Альварес рассказал, в каком весе может пройти реванш с Дмитрием Биволом
Анна Горшкова
Корреспондент
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Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес рассказал, в каком весе модет пройти реванш с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.

«Это будет тот же вес, вот и все. Вопрос закрыт. Конечно, я могу побить Бивола. Это не вопрос веры, я просто знаю, что могу. Победа над Биволом, это мой приоритет сейчас», — приводит слова Альвареса Boxing News 24.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США). Поединок прошел в полутяжелом весе.

Источник: Boxing News 24
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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