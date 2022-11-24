Альварес рассказал, в каком весе может пройти реванш с Дмитрием Биволом

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес рассказал, в каком весе модет пройти реванш с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.

«Это будет тот же вес, вот и все. Вопрос закрыт. Конечно, я могу побить Бивола. Это не вопрос веры, я просто знаю, что могу. Победа над Биволом, это мой приоритет сейчас», — приводит слова Альвареса Boxing News 24.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США). Поединок прошел в полутяжелом весе.