Сборная России по боксу выступит на малом чемпионате мира с флагом и гимном

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов рассказал об участии команды в международном турнире Золотого пояса WBT.

«Сегодня сборная России отправляется на сильный турнир. Это первые наши соревнования после длительного перерыва. В них принимают участие 52 страны. К вылету в Марокко готовятся все чемпионы России, все первые номера. Только Алексей Дронов получил серьезную травму руки в воскресенье, и мы сделали замену на Рамазана Карнукаева. В остальном все чемпионы. Примут участие женская и мужская команды. Самое главное то, что мы выступим под российским флагом, в российской форме и с гимном России. Это очень приятно и высокая честь, что нам разрешили выступать под родным флагом, и все чемпионы турнира будут слушать гимн нашей любимой страны», — приводит слова Фархутдинова MMA.Metaratings.ru.

Он также заявил, что сам турнир не дает ничего в плане допуска на Олимпийские игры, но России нужно посмотреть состав команды для участия в чемпионате мире. По его словам, необходимо использовать возможности, чтобы проводить бои с боксерами из других стран.

«В зависимости от жеребьевки один боксер может провести шесть боев за турнир. На этот турнир приедут все сильнейшие боксеры мира. Сильный и хороший турнир, малый чемпионат мира», — добавил Фархутдинов.

Турнир пройдет с 31 января по 12 февраля.