Тедди Атлас назвал боксера, который на ринге «забирал души людей»

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас заявил, что пиковый экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (17-2) издевался на ринге над бойцами мирового уровня.

«В свои лучшие времена Ломаченко был неуловим. Он оказывал давление и забирал души людей. Он заставлял сдаваться парней мирового класса. Я говорил на ESPN, что он был похож на человека из фильмов про кунг-фу. Он забирал сердце у бойцов мирового класса. Он заставлял бойцов вымахиваться, лишая их надежды на победу», — сказал Атлас в своем подкасте.

Девин Хейни (30-0) победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.