Тим Цзю: «Чарло поступил как бизнесмен. Он в любом случае собирался проиграть»

Австралийский боксер Тимофей Цзю высказался по поводу абсолютного чемпиона мира американца Джермелла Чарло, с которым он должен был провести следующий бой.

«Канело должен был драться с Бенавидесом, а я — с Чарло. Мы с Давидом ждали этого два года. У Джермелла остался в запасе один бой, и он в любом случае собирался проиграть. Чарло просто принял бой, где больше денег. Он поступил как бизнесмен», — сказал Цзю в интервью ESPN.

В активе Цзю 23 победы в 23 поединках в профессиональной карьере в боксе.

Чарло не выступал с марта 2022 года. В последнем бою он досрочно одолел в реванше аргентинца Брайана Кастаньо.