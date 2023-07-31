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Сегодня, 16:01

Тищенко назвал неприятной ситуацией перенос боя Бетербиева и Смита

Иван Торопцев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко прокомментировал перенос поединка между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом за титул чемпиона в полутяжелой весовой категории.

Ранее Бетербиев сообщил, что врачи рекомендовали ему перенести бой после операции на зубе.

«Нет сомнений, что Бетербиев находился близко к выходу на пик формы. Предположу, что всего на подготовку к встрече со Смитом у него должно было уйти шесть-семь недель, то есть оставалось всего три. Конечно, любой перенос поединка — это серьезный удар для боксера. Причем речь не только об Артуре. Британец ведь тоже готовился и проделал большой путь, но теперь все это насмарку. Обоим придется начинать все заново. Неприятная ситуация для боксеров и их команд», — приводит RT слова Тищенко.

Поединок Бетербиева и Смита должен был состояться 19 августа в Квебеке (Канада).

Источник: RT
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