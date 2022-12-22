Тренер Уайлдера: «Деонтей разберется с Джошуа за 3 раунда»

Тренер бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) Малик Скотт считает, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) не продержится с американцем всю дистанцию.

«Деонтей, как и вся наша команда, хочет этого боя, — сказал Малик в интервью The Good Fight. — Перед поединком с Хелениусом я говорил, что мы хотим подраться с Усиком или Джошуа, но поскольку Усик отказался и решил драться с Фьюри, мы хотим Эй Джея, потому что он свободен.

Но готов ли он драться с Деонтеем? Деонтей готов драться с кем угодно, особенно если речь идет об Усике, Джошуа или Фьюри. Бой с Джошуа должен состояться, он дважды проиграл Усику. Энтони Джошуа — выдающийся боксер, так давайте устроим громкий бой! Такие поединки полезны не только для бокса, но и для всего мира. Чтобы устроить этот бой, Эй Джей и Эдди Хирн должны реально загореться им. Джошуа проиграл парню поменьше, поэтому ему следует набраться сил и уверенности, чтобы сразиться с Уайлдером.

На мой взгляд, Деонтей справится за три раунда. Он большой парень, который быстро бьет, и от него не уклониться. Если ты не сможешь держаться от него подальше, у тебя будут проблемы. У Эй Джея будут проблемы, если он подпишет контракт».

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Уайлдер должен встретится с Энди Руисом-младшим (35-2) за право сразиться за титул, который сейчас принадлежит Фьюри.