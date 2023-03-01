Супербой с Лебедевым и жесткие нокауты. 5 лучших поединков в карьере Гассиева

Мурат вырубал самых жестких соперников.

Вечером 3 марта в Ереване, Армения, состоится боксерский вечер, в главном поединке которого российский боксер Мурат Гассиев встретится с американцем Майком Балогуном. Бой пройдет в СКК имени Карена Демирчяна по регламенту 10 раундов по три минуты, посмотреть прямую трансляцию боя можно на телеканале РЕН ТВ в 23.00 по московскому времени. Для Мурата это уже четвертый соперник после поражения от Александра Усика и перехода в тяжелый вес. Перед встречей с Балогуном вспоминаем пять лучших боев в профессиональной карьере Гассиева.

Феликс Кора-младший

Боксеры встретились в поединке за пояс IBF Inter-Continental в первом тяжелом весе, для Гассиева это была первая защита титула. На протяжении восьми раундов Гассиев переигрывал американца и не заставлял сомневаться судей ни в одном из раундов, а в начале девятой трехминутки 22-летний Мурат забил более возрастного американца у канатов. Рефери решил, что Коре достаточно, и остановил бой.

Джордан Шиммелл

В бою с Шиммеллом, по сути, определялся следующий претендент на пояс IBF в первом тяжелом весе. До боя с Гассиевым американец проигрывал лишь однажды за предыдущий 21 поединок, а из 20 побед 16 он оформил досрочно. С учетом серьезного преимущества в размахе рук казалось, что у Мурата могут возникнуть проблемы с этим парнем.

Но все оказалось куда проще. В течение первого раунда Гассиев выискивал нокаут, а оформил его за шесть секунд до гонга. У Мурата отлично зашла комбинация из обманного оверхенда и апперкота. Второй удар прилетел прямо в челюсть — Шиммелл рухнул без сознания.

Денис Лебедев

Одна из самых тяжелых побед в карьере Мурата Гассиева. Денис здорово провел первые два раунда, но затем немного отпустил инициативу, а в пятом отрезке упал в нокдаун после удара по печени. После этого эпизода преимуществом по ходу боя владел Гассиев.

Судьи разделились в оценках: поляк Павел Кардыни выбрал победителем Лебедева, отдав ему семь раундов из 12 (114-113), а россиянин Александр Калинкин и американец Джозеф Паскуале посчитали, что Гассиев забрал восемь раундов (116-111). После боя Лебедев был разочарован решением и даже высказался в адрес Калинкина: «Иностранец дал мне победу, а близкий друг Калинкин — нет».

Кшиштоф Влодарчик

С польским боксером Гассиев встретился спустя почти год после Лебедева. До Гассиева поляк не проигрывал четыре поединка подряд, до этого уступив Григорию Дрозду. Всего в карьере 36-летнего на тот момент боксера было 53 победы, 3 поражения и 1 ничья. За все время выступлений в профи, а это с 2000 года, Влодарчик ни разу не уступал досрочно.

Гассиев доказал, что ни от чего не стоит зарекаться. Уже в третьем раунде Гассиев заметил дыру в блоке Кшиштофа и отправил туда увесистый апперкот, после которого этой же рукой добавил в печень. Поляк упал на настил и подняться уже не смог.

Юниер Дортикос

В рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии Гассиев встретился с кубинцем Дортикосом, который не знал поражений, 19 из 20 поединков закончил досрочно, а за полгода до боя с Муратом нокаутировал Дмитрия Кудряшова во втором раунде.

С Гассиевым Дортикосу пришлось намного сложнее, хотя Юниер с первых раундов работал первым номером. Только к пятому отрезку россиянин начал переламывать ход поединка. В 12-м раунде Гассиев сначала оформил два нокдауна, а всего за 15 секунд до конца боя отправил Дортикоса на канвас в третий раз размашистым оверхендом, после чего судья остановил поединок.