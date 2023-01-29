Бетербиев финишировал бывшего соперника Ковалева. Но получил жесткий отпор

По очкам российский чемпион проигрывал бой.

В ночь с 28 на 29 января на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном поединке которого Артур Бетербиев встретился с Энтони Ярдом. Это была вторая защита для Бетербиева, где он отстаивал сразу три пояса — WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Ярд был обязательным претендентом на титул по версии WBO.

В 2022 году россиянин провел только один поединок, когда в июне победил Джо Смита-младшего уже во втором раунде. Ярд тоже боксировал один раз, причем не так давно: в ноябре нокаутировал болгарина Стефани Койкова в третьем отрезке.

К поединку с британцем Бетербиев подошел в статусе не только владельца трех престижнейших поясов, но и непобежденного бойца (18-0) со стопроцентным рейтингом досрочных побед. Ярд проигрывал за карьеру уже дважды, причем один из тех, кому он проиграл, был другой россиянин. Из 23 побед Энтони только одна дошла до решения судей.

Артур Бетербиев и Энтони Ярд. Фото Reuters

С самого начала поединка Бетербиев поддавливал Ярда, держался центра ринга и доносил неплохие левые джебы. Британец отвечал силовыми ударами, большинство из которых попадало в блок. В конце трехминутки Артуру удались несколько хороших комбинаций, завершившихся донесенными ударами в челюсть Ярда, но уронить Энтони не получилось.

Во втором отрезке давление от россиянина не снизилось, но соперник попадал чаще, что отражалось на лице Артура. В конце раунда Бетербиев предложил сопернику зарубиться, а тот не отказал. Но максимум, что смог вынести из этого Артур, — выигранную трехминутку. Россиянин продолжил идти вперед — британец отбивался, но с каждым раундом было все сложнее. Бетербиев же явно шел за нокаутом — он упорно игнорировал корпус и целился только в голову. И в конце отрезка Артур был близок: левый боковой зашел очень плотно, но в этот момент прозвучал гонг.

Артур Бетербиев (слева) против Энтони Ярда. Фото Reuters

С каждым раундом Бетербиев увеличивал скорости. В четвертой трехминутке он с первых же секунд донес до головы Ярда столько точных и сильных попаданий, что Энтони, казалось, вот-вот упадет. Однако британец выжил под прессингом Артура и даже пару раз жестко ответил. В пятом раунде Ярд выглядел таким уставшим, что выплюнул капу, предоставив себе 10-20 секунд передышки. Бетербиев же сбавил темп, стал действовать аккуратнее, но все так же бил исключительно по голове. В конце раунда Ярд даже перехватил инициативу и поджал Артура у канатов. Россиянин разозлился и в последние 10 секунд устроил рубку, которая не повлияла на ход боя.

Пока поединок был похож на хороший спарринг, где один боксер действует с осознанием своего преимущества, а второй демонстрирует максимум. Поэтому отдельные эпизоды выглядели вполне равными. Тем более оба боксера понесли заметный урон: оба получили по сечке. В седьмом отрезке прессинг Бетербиева снизился, да и пропускал он чаще. Оба боксера уже не стеснялись открытой рубки, каждый видел шанс и чувствовал в себе силы нокаутировать соперника.

Артур Бетербиев отправил Энтони Ярда в нокдаун. Фото Reuters

В восьмом раунде мужчины знатно вымахались, но во второй половине Бетербиев все же отправил Ярда на настил правым оверхэндом. Британец рвался продолжить бой, но встал после долгой паузы, и его угловые отказались от продолжения поединка. Бетербиев одержал одну из самых, возможно, непростых побед, пусть и снова добыл ее досрочно. При этом по запискам судей Артур проигрывал бой до остановки.

Судейские карточки боя Бетербиев — Ярд. Фото Соцсети