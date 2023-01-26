Де ла Хойя в 50 лет поразил всех монструозными кубиками пресса. Секрет? Хороший доктор

Пришлось раскошелиться.

У легенды бокса Оскара де ла Хойи большие планы в наступившем году. Все первые числа января он штамповал мотивационные посты в соцсетях, в одном из котором даже заявил, что 2023-й будет лучшим годом в его жизни.

«2023-й — это год, где контролировать должны вы, а не вас. Не бойтесь делать себя счастливым и брать ответственность за свою судьбу. Продолжайте усердно трудиться, не ожидая никакого результата, и тогда вас ждет много хорошего. Живите сегодняшним днем и напоминайте себе, что вы заслуживаете того, что у вас есть. 2023-й будет лучшим годом в моей жизни. Баланс, тяжелая работа, дисциплина, и никогда не бросать поставленные цели».

Несмотря на духоподъемный посыл этих сообщений, большинство пользователей обратили внимание не столько на них, сколько на внешний вид самого Оскара. Промоутер, которому через неделю будет 50, вдруг пробугрился идеальными восемью кубиками пресса, которые как-то не очень естественно сочетаются с его общим рельефом тела — подтянутым по меркам обычных 50-летних, но все равно далеко не суператлетичным.

Оскар Де Ла Хойя. Скриншот YouTube-канала FightHype.com

Публика гадала весь январь, откуда все-таки у де ла Хойи вдруг взялся такой пресс, а он сам, довольный и цветущий, публиковал каждую пару дней новое фото и видео с голым торсом. Особенно впечатляюще новый пресс выглядит с бокового угла — как будто боксеру вжили под кожу какую-то ребристую доску.

Справедливости ради, у мексиканца всегда был четкий пресс (кроме времен, когда он активно употреблял наркотики) — вот, например, как он выглядел два года назад на открытой тренировке в Лос-Анджелесе.

Оскар Де Ла Хойя. Boxing Photos

Пресс, конечно, несомненный, но все равно даже близко не такой монстроузный, как сейчас. Тогда у де ла Хойи почти не прорисовывались самые верхние и самые нижние кубики, а сейчас у него идеальная восьмерка, особенно четко это заметно на видео.

Сам промоутер даже не скрывает: чтобы сделать такой живот, ему пришлось обратиться к доктору. На шоу The MMA Hour он рассказал о деталях операции.

— Все обсуждают твои кубики пресса, они вообще настоящие, свои? Расскажи, что случилось.

— Они настоящие, мои. Ну да, я воспользовался небольшой помощью доктора, небольшой... как называется эта штука... липоскульптурирование тела — как-то так, я не знаю точно. Они вводят тебе небольшую иглу и отсасывают жир между кубиками. И кубики просто резко прорисовываются. У меня всегда были кубики, я тренируюсь каждый день, у меня низкий процент жира. Но когда ты делаешь это скульптурирование — они просто сильно прорезаются. Невозможно сделать себе фейковые кубики, но когда ты делаешь эту штуку, они прорезаются мощно.

— Процедура болезненная?

— Ох, да, черт возьми. Две недели ты потом не при делах, я сделал себе процедуру пять недель назад. Сейчас чувствую себя отлично. Могу набрать 200 фунтов и кубики все равно будут при мне. Потому что когда тебе удалили жир из тех мест, он не может образоваться там снова. Он образуется где-нибудь у меня за плечами б**** или на затылке. (Смеется.)

— Дорого стоит?

— Довольно дорого.

— Если тебе сейчас ударят панч в корпус — это будет убийственно?

- ****, я твердый *****, как скала. У меня всегда были кубики, но сейчас они на каком-то безумном уровне, просто прорезались *****.

Оскар Де Ла Хойя. Фото Соцсети

Согласно данным American Society of Plastic Surgeons, цены на липоскульптурирование живота в США варьируются от $ 3000 до $ 20 000.