Джейк Пол впервые проиграл! Брат Тайсона Фьюри улетел в нокдаун, но все равно разобрал блогера на классе

Слитый сценарий боя все-таки оказался фейковым.

Вечером 26 февраля в Дирии, Саудовская Аравия, состоялся вечер бокса, в главном событии которого Джейк Пол встретился с Томми Фьюри. Для блогера, который переквалифицировался в боксера, этот бой стал седьмым в профессиональной карьере.

Во всех предыдущих Пол выиграл: пострадали ютубер AnEsonGib, баскетболист Нейт Робинсон, экс-чемпион Bellator и ONE Бен Аскрен, а также два бывших чемпиона UFC — Тайрон Вудли (дважды) и Андерсон Силва.

Джейк Пол и Томми Фьюри. Фото Соцсети

23-летний Томми Фьюри — сводный брат чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри. Томми провел восемь профессиональных боев и во всех одержал победы, но оппозиция вызывает некоторые вопросы. Лишь двое из восьми соперников Фьюри имели положительные рекорды, а их суммарное значение побед и поражений на момент боя с Томми составляет 24-176-5.

Если бы кто-то из боксеров снялся с поединка в последний момент, на коротком уведомлении вышел бы экс-боец UFC Майк Перри. Когда стало ясно, что бой уже не сорвется, Перри опубликовал фотографию сценария боя — якобы именно согласно этому документу должна пройти встреча Пола и Фьюри.

На бумаге прописаны действия боксеров в каждом раунде, а также их действия после поединка. Согласно скрипту, Джейк должен победить в восьмом раунде техническим нокаутом после того, как Фьюри получит травму глаза. После объявления решения Томми якобы должен вызвать Пола на реванш. Промоутеры уже назвали документ фейком и ждать совпадений в любом случае не стоит. Будь сценарий настоящим, после его публикации боксеры уже не стали бы его придерживаться.

Весь первый раунд Джейк Пол избегал разменов с Фьюри, пытаясь клинчевать британца. Томми же действовал первым номером, шел вперед и доносил редкие удары. Во втором отрезке Джейк немного раскрылся, но и пропускать стал больше. В сравнении с профессиональным боксером Пол выглядел блекло. Тенденция продолжилась и в третьем раунде: Фьюри набрасывал джебы и хуки, Джейк принимал их и изредка отвечал силовыми оверхендами. В конце трехминутки Пол немного включился, но этого вряд ли оказалось достаточно, чтобы забрать раунд.

В четвертом отрезке Томми стал действовать еще активнее, работая сериями. Джейк уже выглядел уставшим, но в конце раунда донес несколько неплохих ударов. А за секунду до гонга Фьюри попал сопернику по затылку. Судья сделал предупреждение, но балл с британца не снял. Возможно, это разозлило Пола, который напористо пошел вперед после перерыва. Правда, пользы это не принесло: Джейк так увлекся, что пропустил несколько жестких ударов. Зато в середине отрезка уже Томми не увидел резкий левый прямой Пола. Но конец раунда остался за британцем, и после 15 минут счет в лучшем случае для Пола был 49-46 в пользу Фьюри.

Джейк Пол и Томми Фьюри.

В течение всего шестого раунда Фьюри обстреливал Пола, а тот клинчевал и изредка вкладывался в мощные удары. Судья постоянно вмешивался в поединок, чтобы разнимать боксеров из клинча. Неплохо провел Джейк седьмой отрезок — он понимал, что выиграть бой по очкам вряд ли получится, поэтому надо действовать активнее. Блогер даже вынуждал соперника инициировать клинч, правда, во второй половине раунда Фьюри провел несколько успешных серий. Трехминутка получилась крайне близкой, а у Фьюри образовалось небольшое рассечение.

А уже через 20 секунд после начала финального раунда Пол отправил Фьюри в нокдаун! После этого Джейк осел в обороне и не стремился развивать успех. Фьюри же здорово попадал. Казалось, что он сильно потряс Пола одним из ударов, после которого блогер в очередной раз бросился в клинч. Клинчем же бой и закончился — судья долго не мог разнять боксеров. Похоже, оба не слишком стремились идти в рубку на последних секундах.

Но судьи натягивать ничью не стали. Только один из них отдал поединок Полу, а двое насчитали победу Фьюри — 74:75, 76:73, 76:73. Брат Тайсона победил раздельным решением, но радовался так, будто вырубил блогера в первом раунде. После поединка Томми заявил, что построил собственное наследие и отметил, что готов дать Джейку реванш. Пол пообещал вернуться сильнее и добавил, что реванш обязательно состоится.