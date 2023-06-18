Цзю зажарил Окампо. Сбежит ли Чарло?

Карлос Окампо предсказуемо не смог. Но Тим Цзю все равно удивил.

На Тима Цзю перед боем напала собака. И покусала — за предплечье. Видимо, про отмену поединка реально даже речи не было, — я звонил в Австралию, и там люди из команды даже смеялись в ответ — на тот момент врачи уже закончили Тиму руку зашивать, и он даже вернулся к тренировкам. Новость про собаку, по сути, пошла только на пользу публичному образу Цзю. Поэтому особо и не рассказывали на первых порах, что «нападение собаки» случилось на заднем дворе у друзей во время барбекю.

В результате бой с Карлосом Окампо тоже превратился в барбекю для друзей. Тим мексиканца просто зажарил. У Окампо было два боя с ребятами выше среднего уровня, он их проиграл. Спенсу ранним нокаутом, Себастьяну Фундоре решением. Зная это, а еще то, что Окампо любит пойти в размен без особых на то оснований, ясно было все про исход боя. Но Тиму Цзю не свойственно было никогда начинать быстро.

Тим Цзю нокаутировал Карлоса Окампо. Фото Getty Images

Скорее он любил вкатываться медленно, раундов за четыре-пять, а иногда еще и хапнуть в начале, недавно даже в нокдауне посидел. По сути, Тим прошел только одну серьезную проверку за последнее время, против Тони Харрисона. Тони побеждал Джермелла Чарло, ныне абсолютного чемпиона, но проигрывал в реванше. Цзю его практически не заметил. Но бой оказался длинным, расчетливое уничтожение, потому что это особенность манеры Тимофея.

Но против Карлоса Окампо было просто хреново приготовленное барбекю. В первом раунде произошло обугливание. Тим Цзю — пекло. Первый же правый удар в голову его встряхнул, а добивающий левый хук — это то, после чего не встают. А если встают, то только для того, чтобы получить еще раз. Но Окампо хватило и одного раза. Вопросов ни у рефери, ни у зрителей больше не возникло.

Тим защитил временный пояс WBO. Вопрос — сделали ли Цзю прививку от бешенства? А если нет, то жаль, что не покусали его попозже, перед боем с Джермеллом Чарло. Вот там пригодится и пена изо рта, и размер зрачков, и страшные болезненные галлюцинации... потому что иначе трудно будет вывести из равновесия абсолютного чемпиона. Почему бы его не напугать...Тим Mad Dog Цзю. El Perro Loco! Rabioso! Bite Fight II!

Тим Цзю с чемпионским поясом. Фото Getty Images

Если честно, я продолжаю сомневаться в поединке Чарло — Цзю. И проблемой может стать то, что Тим не начал «играть в Теофимо Лопеса». Игра это такая: изображай болвана, психически не очень здорового человека, не показывай 100 процентов от настоящего Цзю — оставь это для боя с абсолютным чемпионом. Тогда все и пригодится. Теофимо сделал это дважды, и с Ломаченко, и с Джошем Тэйлором недавно.

Для Чарло лишиться титулов — это не проблема в области спорта, это проблема бизнеса для Эла Хэймона как для промоутера. Часть бизнеса — это сохранять пояса в одних руках, и, судя по последнему бою Тима Цзю, шансы для Чарло сохранить пояса теперь совсем не 100 и даже не 90 процентов.

Путь Теофимо Лопеса был бы полезнее. Но и зрителю смотреть один раунд зажаривания Окампо тоже не самый лучший вариант. Боксера за этот раунд не разглядеть. Бои за раунд — это хорошо для Тайсона периода 1990х, но для такой растущей звезды, как Тим Цзю, пожалуй, маловато.