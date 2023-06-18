Цзю зажарил Окампо. Сбежит ли Чарло?

Сегодня, 11:45
На Тима Цзю перед боем напала собака. И покусала — за предплечье. Видимо, про отмену поединка реально даже речи не было, — я звонил в Австралию, и там люди из команды даже смеялись в ответ — на тот момент врачи уже закончили Тиму руку зашивать, и он даже вернулся к тренировкам. Новость про собаку, по сути, пошла только на пользу публичному образу Цзю. Поэтому особо и не рассказывали на первых порах, что «нападение собаки» случилось на заднем дворе у друзей во время барбекю.
В результате бой с Карлосом Окампо тоже превратился в барбекю для друзей. Тим мексиканца просто зажарил. У Окампо было два боя с ребятами выше среднего уровня, он их проиграл. Спенсу ранним нокаутом, Себастьяну Фундоре решением. Зная это, а еще то, что Окампо любит пойти в размен без особых на то оснований, ясно было все про исход боя. Но Тиму Цзю не свойственно было никогда начинать быстро.
Скорее он любил вкатываться медленно, раундов за четыре-пять, а иногда еще и хапнуть в начале, недавно даже в нокдауне посидел. По сути, Тим прошел только одну серьезную проверку за последнее время, против Тони Харрисона. Тони побеждал Джермелла Чарло, ныне абсолютного чемпиона, но проигрывал в реванше. Цзю его практически не заметил. Но бой оказался длинным, расчетливое уничтожение, потому что это особенность манеры Тимофея.
Но против Карлоса Окампо было просто хреново приготовленное барбекю. В первом раунде произошло обугливание. Тим Цзю — пекло. Первый же правый удар в голову его встряхнул, а добивающий левый хук — это то, после чего не встают. А если встают, то только для того, чтобы получить еще раз. Но Окампо хватило и одного раза. Вопросов ни у рефери, ни у зрителей больше не возникло.
Тим защитил временный пояс WBO. Вопрос — сделали ли Цзю прививку от бешенства? А если нет, то жаль, что не покусали его попозже, перед боем с Джермеллом Чарло. Вот там пригодится и пена изо рта, и размер зрачков, и страшные болезненные галлюцинации... потому что иначе трудно будет вывести из равновесия абсолютного чемпиона. Почему бы его не напугать...Тим Mad Dog Цзю. El Perro Loco! Rabioso! Bite Fight II!
Если честно, я продолжаю сомневаться в поединке Чарло — Цзю. И проблемой может стать то, что Тим не начал «играть в Теофимо Лопеса». Игра это такая: изображай болвана, психически не очень здорового человека, не показывай 100 процентов от настоящего Цзю — оставь это для боя с абсолютным чемпионом. Тогда все и пригодится. Теофимо сделал это дважды, и с Ломаченко, и с Джошем Тэйлором недавно.
Для Чарло лишиться титулов — это не проблема в области спорта, это проблема бизнеса для Эла Хэймона как для промоутера. Часть бизнеса — это сохранять пояса в одних руках, и, судя по последнему бою Тима Цзю, шансы для Чарло сохранить пояса теперь совсем не 100 и даже не 90 процентов.
Путь Теофимо Лопеса был бы полезнее. Но и зрителю смотреть один раунд зажаривания Окампо тоже не самый лучший вариант. Боксера за этот раунд не разглядеть. Бои за раунд — это хорошо для Тайсона периода 1990х, но для такой растущей звезды, как Тим Цзю, пожалуй, маловато.