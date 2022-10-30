Ломаченко провел тяжелый бой, но победил на глазах у Усика. Следующий — Хэйни?

Василий одолел ранее не побежденного Ортиса решением судей.

Утром 30 октября в Нью-Йорке состоялся вечер бокса, в главном поединке которого встретились Василий Ломаченко и Джамейн Ортис. Для украинского легковеса этот бой стал первым в 2022 году, американец провел уже третью встречу. В феврале он победил Нахира Олбрайта, в мае — Джамеля Херринга.

Василий мог бы выйти в ринг и раньше, но поединок с Джорджем Камбососом отменился после того, как украинский боксер вступил в тероборону. С Ортисом Ломаченко был знаком и до анонса поединка: Джамейн помогал украинцу в подготовке к бою против Ричарда Комми в конце 2021-го.

Василий Ломаченко. Фото Соцсети

Среди почетных гостей на «Медисон-сквер-гарден» присутствовали абсолютный чемпион легкого веса Дэвин Хэйни и Александр Усик. Первый, вероятно, приехал посмотреть, кто станет его следующим соперником, а второй решил поддержать Ломаченко.

Ортис начал поединок первым номером. Американец выбрасывал много джебов, но почти ничего не долетало до цели. Ломаченко действовал пассивно: он включился только в конце трехминутки и выбросил удачную комбинацию. Несмотря на кучу лишних выстрелов Ортиса, один все же дошел до лица Ломы: на его лице образовалась небольшая гематома. Во втором отрезке Василий активизировался, но соперник не уступал в темпе. Украинцу не удавалось перебить Джамейна, но он не сильно уступал по донесенным ударам, хотя выбросил намного меньше.

В третьем раунде Ломаченко доказал, что качество важнее количества: один из джебов серьезно потряс Ортиса. Нокдауна не случилось, и развить успех Василий не смог, но попадание наверняка добавило уверенности. Четвертый отрезок не вышел богатым на моменты. Было много клинча, но конец трехминутки забрал Ортис, который взорвался и провел несколько хороших серий. Американец в целом действовал жестко: не боялся идти вперед и хлестко бить.

Василий Ломаченко и Джамейн Ортис. Фото Getty Images Фото Getty Images

По истечении половины поединка было сложно определить, кто забирает больше раундов, — слишком близкой получилась каждая трехминутка. Создавалось впечатление, что КПД Ломаченко выше, но по донесенным ударам его преимущество было совсем незначительным — 58 против 57. Высокий темп, заданный с первого раунда, сыграл против Ортиса — Джамейн подсдал к девятому отрезку, начал застаиваться и больше пропускать. При этом уверенный в себе американец продолжал работать с опущенными руками и время от времени шел вперед, принимая урон.

В финальных раундах Ломаченко ожидаемо имел небольшое преимущество. Украинец перебил Ортиса, но эти последние шесть минут вряд ли стали ключевыми. Судьи единогласно отдали победу украинцу — 115:113, 116:112, 117:111. Похоже, счет получился слишком разгромным для приличного выступления Ортиса.

Ломаченко нанес Джамейну первое поражение в карьере и вышел на Хейни, который недавно в реванше одолел Камбососа. Бой Ломаченко и Хейни еще под вопросом, но в легком весе сейчас не так много противостояний, которые заинтересуют фанатов сильнее.