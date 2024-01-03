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Дворкович: «Пиво или вино может снять стресс, но не улучшить игру шахматистов»

Дворкович высказался о приеме алкоголя шахматистами
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что алкоголь не улучшает игру шахматистов, бокал вина или пива может служить исключительно для снятия стресса в конце дня.

«Конечно, иногда кто-то снимает стресс бокалом вина или пива, но, конечно, это не улучшает игру. Это вопрос снятия стресса, расслабления в конце тяжелого дня, и, возможно, некоторые шахматисты этим пользуются. И Магнус во время турниров точно не злоупотреблял. Если когда и выпивал бокал вина, то точно не перед партией», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, который выиграл чемпионат мира по рапиду и блицу рассказал, что иногда играет в онлайн-турнирах, употребив алкоголь.

Источник: https://tass.ru/sport/19670427
Шахматы
Аркадий Дворкович
Магнус Карлсен
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