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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 11:25

Артемьев лидирует в турнире по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0»

Алина Савинова
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Владислав Артемьев лидирует среди гроссмейстеров на Международном турнире «Шахматные звезды 3.0» по итогам двух дней.

В активе 25-летнего шахматиста на данный момент 5 очков. Александр Грищук и Раунак Садхвани набрали по 4 очка. Франсиско Вальехо и Сергей Карякин — по 3,5.

«На этом турнире традиционно собирается сильный состав игроков, тем не менее, свои шансы на победу я оцениваю достаточно высоко. Хоть и понимаю, что у меня есть очень достойные конкуренты. Играть надо, несомненно, хорошо, а сам турнир точно будет интересным и увлекательным», — сказал Артемьев.

Турнир проходит с 14 по 19 декабря в «Лужниках». Общий призовой фонд составляет 15 миллионов рублей.

Шахматы
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