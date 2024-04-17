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Дворкович прокомментировал удаление отца Фируджи из зала на турнире претендентов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал удаление отца французского шахматиста Алирезы Фируджи из зала по ходу партии его сына против американца Фабиано Каруаны на турнире претендентов.

«В данной ситуации четко соблюдались правила проведения турнира претендентов. Никаких субъективных факторов», — приводит РИА Новости слова Дворковича.

Алиреза Фируджа. «Если бы отца Фируджа не было в Торонто, то Алиреза выступил бы лучше». Колонка Валентины Гуниной

Ранее сообщалось, что отец Фируджи требовал предоставить ему место для просмотра партий сына в любое удобное время. Однако, согласно правилам, члены семьи спортсмена допускаются в зал только на первые 15 минут матча.

В итоге Фируджа в 10-й партии на турнире претендентов проиграл Каруане.

Источник: РИА Новости
Шахматы
Аркадий Дворкович
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