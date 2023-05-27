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Сегодня, 21:00

Филатов считает, что российские шахматистки показали хладнокровие и мастерство на этапах «Гран-при ФИДЕ»

Алина Савинова
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов оценил выступление россиянок Александры Горячкиной, Екатерины Лагно и Полины Шуваловой на этапах «Гран-при ФИДЕ».

«Поздравляю Александру Горячкину и Екатерину Лагно с выходом в турнир претенденток, а Полину Шувалову — с завоеванием второго места. На этапе женского «Гран-при» наши шахматистки показали свои бойцовские качества, хладнокровие и мастерство. Желаю успехов российским спортсменкам в будущих соревнованиях», — приводит ТАСС слова Филатова.

Шувалова стала второй на заключительном этапе «Гран-при ФИДЕ» в Никосии, Лагно — пятой, Горячкина — восьмой. Лагно и Горячкина по итогам четырех этапов завоевали путевки на турнир претенденток, который будет проходить весной 2024 года в Торонто.

Источник: https://tass.ru/sport/17861391
Шахматы
Андрей Филатов
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