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Сегодня, 14:31

Шипов считает, что шахматистка Вагнер была бы полезна сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что представительница Германии Динара Вагнер, ставшая победительницей последнего этапа «Гран-при» Международной шахматной федерации (ФИДЕ), очень пригодилась бы сборной России.

«Александра Горячкина и Екатерина Лагно отобрались на турнир претенденток, но Вагнер, в девичестве Борджиева, их обеих обыграла. Вызывает сожаление, что Динара теперь выступает за Германию, нашей сборной она бы очень пригодилась. Ситуация вышла довольно забавная: молодая, перспективная Динара особо не была на виду в России, всем казалось, что это обыкновенная шахматистка. В итоге она вышла замуж за немецкого гроссмейстера, хотя у нас своих сильных и красивых гроссмейстеров хватает, позанималась с ним, и выяснилось, что она играет ничем не хуже наших прим», — приводит слова Шипова ТАСС.

27 мая на Кипре завершился четвертый этап Гран-при. Его победительницей стала Вагнер, до 2022 года выступавшая за сборную России.

По итогам четырех этапов Гран-при россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина завоевали путевки на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году в Канаде.

Источник: https://tass.ru/sport/17863317
Шахматы
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