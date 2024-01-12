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Сегодня, 08:45

ФШР помогает Горячкиной и Лагно подготовиться к турниру претенденток

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александра Горячкина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев прокомментировал «СЭ» подготовку трех российских гроссмейстеров (Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Ян Непомнящий) к турниру претендентов/претенденток-2024, который пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто.

«Мы помогаем только девушкам — Александре Горячкиной и Екатерине Лагно, — отметил Ткачев «СЭ». — У Яна Непомнящего есть поддержка «Норильского никеля», и в помощи федерации он не нуждается. Я не буду называть конкретные данные, но все пожелания шахматисток выполняются. Могу сказать, что в эти дни одна участница находится на учебно-тренировочных сборах, полностью финансируемых ФШР, а у другой претендентки «свой» УТС начнется в середине января. Идет нормальный рабочий процесс, в котором каждый занимается своими прямыми обязанностями: спортсмен — тренируется, тренер — тренирует, ФШР — финансирует».

Полностью интервью Александра Ткачева читайте на сайте «СЭ»

Александра Горячкина
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