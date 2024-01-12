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Сегодня, 09:00

Ткачев сообщил, что во Всемирных играх дружбы сыграют все топовые российские гроссмейстеры

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Ткачев.
Фото Global Look Press
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в интервью «СЭ» рассказал о формате шахматных турниров на Играх БРИКС и Всемирных играх дружбы

— Шахматы будут представлены на Всемирных играх дружбы и Играх БРИКС. Уже понятен формат?

— Да. Это быстрые шахматы и блиц. На Всемирных играх дружбы (23-29 сентября) будет разыграно шесть комплектов медалей. Личные первенства в рапид и блиц у мужчин и женщин плюс два командных турнира. Команда — это один мужчина и одна женщина. Мы ожидаем минимум 100 команд. Буквально за минуты до нашего интервью я получил письмо от президента Африканской шахматной конфедерации, в котором он дает согласие на приезд сборных Африканского континента. Шахматный турнир в рамках Игр дружбы с большой долей вероятности пройдет в Лужниках. В 2019 году мы проводили там на Большой спортивной арене чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, так что место проверенное.

На Играх БРИКС в Казани шахматный турнир пройдет с 17 по 22 июня. Там такой же формат, как и на Играх дружбы, только в командном турнире в составе будут двое мужчин и две женщины.

— На этих стартах ждать звездных игроков?

— Будет сложно по одной простой причине. В даты проведения Всемирных игр дружбы ФИДЕ проводит в Будапеште Всемирную шахматную олимпиаду. Что касается наших шахматистов, то уверен, что сыграют все топовые гроссмейстеры. А суперфинал, который состоится за три недели до Игр дружбы, будет определять состав сборной. Это внесет дополнительную интригу в Барнауле.

Полностью интервью Александра Ткачева читайте на сайте «СЭ»

Александр Ткачев
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