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Сегодня, 01:05

Горячкина сыграла вничью с Конеру на турнире претенденток-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью в 12-м туре турнира претенденток-2024. Она поделила очки с Хампи Конеру из Индии.

25-летняя россиянка с 6 очками занимает 3-е место в турнирной таблице: 2 победы, 8 ничьих и 2 поражения. Ранее у нее не осталось шансов на победу в турнире.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победительница получит право сыграть за звание чемпионки мира по шахматамв 2025 году против действующей чемпионки Цзюй Вэньцзюнь из Китая.

Ян&nbsp;Непомнящий. Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание
Шахматы
Александра Горячкина
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