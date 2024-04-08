Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

8 апреля, 02:01

Горячкина сыграла вничью в четвертом туре турнира претенденток

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российская шахматистка Александра Горячкина в четвертом туре турнира претенденток-2024 сыграла вничью с Рамешбабу Вайшали из Индии.

Для Горячкиной это третья ничья на турнире. Ранее россиянка поделила очки с соотечественницей Екатериной Лагно и китаянкой Лэй Тинцзе, а также обыграла украинку Анну Музычук.

В следующем туре Горячкина встретится с Конеру Хампи из Индии.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.

Александра Горячкина
2
0
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Турнир претендентов по шахматам 2024: главные материалы
Смагин рассказал, что нужно Горячкиной для победы в турнире претенденток
Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 5 тура
«Непомнящий пока оправдывает статус фаворита, реализуя свой огромный опыт». Колонка Валентины Гуниной
Карякин — о выступлении Непомнящего в турнире претендентов: «Безусловно, начало удалось для него»
Результаты четвертого дня турнира претендентов-2024
Лагно в четвертый раз подряд сыграла вничью на турнире претенденток
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 7 апреля

Непомнящий одержал победу в четвертом туре и возглавил турнир претендентов