Гроссмейстер Смагин заявил, что в ситуации с Ниманном Карлсен психанул

Российский гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин рассказал, что думает о скандале с участием действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена и американца Ханса Ниманна.

«Ниманн, лично у меня вызывает большие симпатии, я даже партии его начал смотреть. Кстати, интереснейший, сильный, очень самобытный шахматист со своим стилем и харизмой. Что касается Карлсена, по-русски можно сказать, что в тот момент, когда он психанул, он просто обосрался — это то слово, которое лучше всего подходит к ситуации. А дальше началась череда каких-то оправданий, глупых намеков. Мне кажется, Ниманн поступил чисто по-американски — что нам непонятно. Но, на мой взгляд, все по делу. Конечно, 100 миллионов он не выиграет, но нервы потреплет и откупные получит», — цитирует Смагина «Газета.Ru».

Американец подал иск в 100 миллионов долларов на норвежца за то, что тот обвинил его в читерстве.

Ранее Ниманн был заподозрен в нечестной игре более чем в 100 онлайн-партиях. По информации Chess.com, признаки мошенничества были обнаружены благодаря уникальным алгоритмам платформы.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре. Норвежец намекнул на нечестную игру американца, который в детстве использовал подсказки компьютера.