Карпов считает, что суд с Карлсеном станет всемирной рекламой для Ниманна

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал новость о том, что американский гроссмейстер Ханс Ниманн подал в суд на норвежца Магнуса Карлсена.

«В Америке все возможно. Американские суды не ограничены в своих решениях. Я не знаю, откуда такая уверенность у Ниманна в успехе этого дела, так как уже нашлось множество его партий, которые под вопросом. Во множестве из них даже доказано, что он жульничал. Но ему это выгодно, так как это реклама на весь мир, он судится с чемпионом мира. Чем закончится, я не знаю, но иногда американские суды выносят удивительные решения», — приводит слова Карпова ТАСС.

Американец подал иск в 100 миллионов долларов на норвежца за то, что тот обвинил его в читерстве.

Ранее Ниманн был заподозрен в нечестной игре более чем в 100 онлайн-партиях. По информации Chess.com, признаки мошенничества были обнаружены благодаря уникальным алгоритмам платформы.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре. Норвежец намекнул на нечестную игру американца, который в детстве использовал подсказки компьютера.