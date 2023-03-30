Халифман рассказал, в чем преимущество Непомнящего в матче за шахматную корону

Знаменитый гроссмейстер, чемпион мира ФИДЕ-1999 Александр Халифман в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча за мировую шахматную корону. Напомним, в Астане с 7 апреля по 1 мая россиянин Ян Непомнящий сразится с китайцем Дин Лижэнем.

— Для многих Ян Непомнящий — фаворит. Разделяете мысль?

— От прогнозов воздержусь. Но в микромоментах Непомнящему можно отдать предпочтение. Во-первых, у него уже есть опыт чемпионского матча, пусть и негативный. Во-вторых, в последнее время самые важные турниры Ян действительно проводит здорово.

— Его главный минус?

— Такой же, как и у Лижэня. Психологическая неустойчивость в экстремальной ситуации. Если вдруг что-то идет не так, оба могут дрогнуть и посыпаться.

Знаю, и Ян, и Дин пытались над этим работать, но добиться ощутимого прогресса в таких вещах невероятно сложно. Тут ведь многое от натуры зависит. А ее не переделаешь. В какой-то момент берет свое — и все кувырком...

— Чем хорош Дин Лижэнь?

— Китайских шахматистов постоянно сравнивают с компьютером. Это стереотип. Хотя что-то от ЭВМ в игре Дина есть — классический подход, минимум ошибок. Да, иногда не справляется с психологической нагрузкой. Тем не менее Лижэнь очень опасен!

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