Алина Бивол вышла в Кубок мира

В Петроваце завершился женский чемпионат Европы. Чемпионкой Старого Света стала Мери Арабидзе, набравшая 8,5 очка из 11. Грузинская шахматистка по дополнительным показателям обошла Оливию Киолбасу. Третье место заняла Александра Мальцевская (обе — Польша), в активе которой 8 очков.

Лея Гарифуллина набрала 7,5 очка и заняла восьмое место. Однако россиянка уже имеет право на участие в женском Кубке мира ФИДЕ по итогам чемпионата Европы 2021 года, как и ряд других спортсменок, занявших в Черногории высокие места. Соответственно, за вычетом уже отобравшихся шахматисток девятую путевку в Баку завоевала российский международный мастер Алина Бивол (7 очков).