Иранец Табатабаи назвал Каруану фаворитом турнира претендентов

Победитель международного турнира «Аэрофлот опен» иранец Амин Табатабаи рассказал, кого он считает фаворитом предстоящего турнира претендентов.

«Я буду следить за турниром претендентов. Я думаю, фаворитом является Фабиано Каруана, он в последнее время показывал сильную игру. Не стал бы исключать победы кого-то из молодых. Также нельзя сбрасывать со счетов Яна Непомнящего, у него огромный опыт, он выиграл последние два турнира претендентов, но конкуренция очень велика, посмотрим, получится ли сделать это в третий раз», — приводит ТАСС слова Табатабаи.

Турнир претендентов-2024 пройдет с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). Церемония открытия состоится 3 апреля, первый соревновательный день запланирован на 4-е число.