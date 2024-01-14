Карлсен официально снялся с турнира претендентов

Бывший обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира претендентов, сообщает Международная федерация шахмат (ФИДЕ).

Ранее Карлсен не раз заявлял о желании сняться с участия. Официальное письмо об отказе было получено 13 января. Карлсена заменит азербайджанец Ниджат Абасов, занявший четвертое место на минувшем Кубке мира.

Турнир претендентов пройдет в апреле 2024 года в Торонто. Победитель получит право сыграть в матче за шахматную корону против действующего чемпиона мира — китайца Дин Лижэня.