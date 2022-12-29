Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 14:20

Карлсен опоздал на матч чемпионата мира по блицу и провел партию в горнолыжном костюме

Виктория Кравченко
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Норвежский шахматист Магнус Карлсен опоздал на первую партию чемпионата мира по блицу в Алма-Ате, сообщает ТАСС. Несмотря на это, он сумел победить россиянина Владислава Ковалева.

По данным источника, Карлсен попал в пробку и приехал на партию, когда часы уже были запущены и у него оставалось 30 секунд.

Шахматист провел партию в горнолыжном и по ее окончании побежал переодеваться.

Ранее Карлсен одержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам, проиграв лишь однажды россиянину Владиславу Артемьеву.

Источник: https://tass.ru/sport/16714115
Магнус Карлсен
1
0
Читайте также
Существование ВАДА — огромная ошибка. Эта организация никому не нужна
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсейвы
На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Reuters: шаманы из Перу предсказали окончание украинского конфликта к августу 2023 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Смагин считает, что Горячкиной не повезло на чемпионате мира по быстрым шахматам