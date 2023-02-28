Карпов считает, что ФШР может вернуться в состав Европейского союза

Почетный президент Федерации шахмат России Анатолий Карпов в разговоре с «СЭ» высказался о переходе ФШР в состав Азиатской шахматной федерации.

«Может ли ФШР когда-нибудь вернуться в Европейский союз? А почему нет? Нас никто не выгонял, мы могли остаться в Европе и зайти в Азию. Нет нигде пересечений и конфликта интересов. Находясь в Европе, вы никак не влияете на Азию и наоборот. Никаких запретов нет», — сказал Карпов «СЭ».

Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 страны.

ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.